Son Dakika Haberleri: "İnci" sahibi restoranlar açıklandı

"İnci" sahibi restoranlar açıklandı

13 dakika önce

Bu yıl ikincisi hazırlanan "İncili Gastronomi Rehberi" raflarda yerini aldı.

Bu yıl ikincisi hazırlanan "İncili Gastronomi Rehberi" raflarda yerini aldı. İncili Gastronomi Rehberi'nin Ödülleri ise düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:08 

Ekonomi
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