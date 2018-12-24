"İnci" sahibi restoranlar açıklandı
13 dakika önce
Bu yıl ikincisi hazırlanan "İncili Gastronomi Rehberi" raflarda yerini aldı.
Bu yıl ikincisi hazırlanan "İncili Gastronomi Rehberi" raflarda yerini aldı. İncili Gastronomi Rehberi'nin Ödülleri ise düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:08
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