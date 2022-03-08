İncili Gastronomi Rehberi ödül töreni gastronomi dünyasını buluşturdu - Son Dakika

TÜRKİYE'nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan 'İncili Gastronomi Rehberi' ödül töreni gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 5 İnci alan restoranlara ödüllerini verdiği gece, gastronomi dünyasının buluşma noktası oldu.

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan 'İncili Gastronomi Rehberi' ödül töreni The Ritz-Carlton, İstanbul'da düzenlendi. Rehberdeki 'İnci' alan restoranların açıklandığı geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Hürriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü Emre Oral ve gastronomi dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.

Gecede, rehberde yer alan 5 İncili 6 restorana ve 4 İncili 75 restorana ödülleri sunuldu. 5 İnci kazanan Maça Kızı, Mikla, Neolokal, Od Urla, Sunset Grill&Bar ve TURK Fatih Tutak'a ödüllerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy takdim etti. Türkiye'nin en ikonik otel ve restoranlarından biri olan Maça Kızı adına Sahir Erozan ve Şef Aret Sahakyan, Mikla adına Şef Cihan Çetinkaya ve ekibi, Neolokal adına Maksut Aşkar ve ortağı Erim Leblebicioğlu, Od Urla adına Osman Sezener, Sunset adına Barış Tansever ve Şef Fabrice Canelli sahneye çıktı. Bu sene rehbere ilk kez giren ve 5 İnci alan TURK Fatih Tutak da sahneye çıkan isimler arasındaydı.

Elfin Yüksektepe'nin sunuculuğunu yaptığı gecede, İnci alan mekanların yanı sıra sektöre değer katan iki isme Onur Ödülü verildi. Kadın şef ve işletmeci Ece Bar'ın kurucusu Ece Aksoy ile yeme-içme yazarı, TV programcısı Teoman Hünal'a Onur Ödülü'nü Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören takdim etti.

Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi'nin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkati çekti. Akgün, "İncili Gastronomi Rehberi bu kez de gerçek bir ekip çalışmasıyla ortaya çıktı. Bugüne dek yaptıkları çalışmalarla sektöre katkısının büyük olduğunu düşündüğümüz çok değerli isimler onur kurulu üyesi olarak destek verdi. Ancak İncili Gastronomi Rehberi'nin asıl kahramanları, 300 kadar yeme-içme tutkunu gizli müfettiş. Beklenmedik ve her anlamda zorlu bir dönemden geçmemize karşın, teklif ettiğimiz hemen hiç kimse 'Hayır' demedi. Onlar da sorumluluklarının farkındaydı. Büyük bir özveriyle çalışarak son 18 ay içinde gittikleri restoranları değerlendirdiler. Böylesi kapsamlı bir proje ancak onların iş birliğiyle ortaya çıkabilirdi. Her biri projeye inandı ve destekledi. Yanımızda olmaları, eleştirileri, katkıları bize güç verdi, vermeye de devam edecek. İncili, yıl boyunca yeme-içme meraklılarının rehberi olacak" diye konuştu.

Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları ise gecede yaptığı konuşmada, "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz İncili Gastronomi Rehberi'nin her yıl yeniliklerle büyüdüğüne gururla şahit oluyoruz. Gastronomi dünyasının bu prestijli ödüllerinde sponsorumuz Karaca'nın desteklerini takdir ediyor; rehbere emeği geçen sevgili Müge Akgün, onur kurulumuz,360 Projeler ve Pazarlama & İletişim departmanlarımız başta olmak üzere tüm ekibi gönülden kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "İncili Gastronomi Rehberi organizasyonunda emeği geçen herkesi ve yapılan değerlendirme sonucu İnci almaya hak kazanan tüm restoran sahiplerini tebrik ediyorum. Bu organizasyon ve bu kapsamda yapılan benzer çalışmaların Türk mutfağının sahip olduğu yüksek standartın tüm dünyada tanıtılması konusunda birer vasıta olacağına gönülden inanıyorum" dedi.

Gastronomi dünyasının prestiji kabul edilen rehber; sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı. Türkiye gastronomisinin geçit töreni olan gecede davetlilere The Ritz-Carlton, İstanbul'un Atölye restoranından ikramlar sunuldu.

Bu yıl rehbere İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya ve Bursa'nın yanı sıra gastronomisiyle Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılan ilk kent Gaziantep de dahil edildi. Her yıl yeni kentlerin katılmasıyla büyüyen rehberde 2022 senesinde 594 restoran ve 453 lezzet noktası yer alıyor. Kategoriler arasında restoranlar, balık lokantaları, et kebap sokak yemekleri restoranları, meyhaneler, lezzet durakları, yeni açılan mekanlar var. Rehberde ayrıca pandemi koşullarında tüketici alışkanlıklarıyla oluşan "çevrimiçi alışveriş" üzerinden satış yapan, kalitesine güvenilen alışveriş noktaları arasından bir seçki de bulunuyor. Bir önceki rehberde yer alan ve yine pandemi koşullarında son iki yıl içinde kapanan restoranların listesi de rehberde görülebiliyor.

5 İnci Sahibi Mekanlar

Maça Kızı,Mikla, Neolokal, Od Urla, TURK Fatih Tutak, Sunset.

4 İnci Sahibi Mekanlar

16 Roof, 7 Mehmet, Aheste, Alaf, Antica Locanda, Apartıman Yeniköy, Aqua Restaurant, Araka, Armada Teras, Asmalı Cavit, Asmani, Atölye, Balmumu Dükkan Lokanta, Beyti, Brava, Buddha Bar Beach, Cantinery, Casa Lavanda, Cecconi's İstanbul, Cibalikapı Balıkçısı, Çiya, Dragon, Ent, Fauna, Frankie Beach Club, Gram, Grey Food & Drınk, Hışvahan, Hiç Lokanta, Horasan Balık, Hünkar, Isokyo, İsabey Bağevi,

Karaköy Lokantası, Kebapçı İskender - Yavuz İskenderoğlu, Kıyı, Klimanjaro, La Pasion, Lacivert, Loft Elia,Lucca, Malva Restaurant, Murano's Kitchen, Mutfak Sanatları Merkezi, Mürver, No4 Restaurant, Orfoz,