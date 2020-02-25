İncili gastronomi rehberi ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İncili gastronomi rehberi ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

İncili gastronomi rehberi ödülleri sahiplerini buldu

16 dakika önce

Türkiye'nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan 'İncili Gastronomi Rehberi' 2020 yayımlandı.

Türkiye'nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan 'İncili Gastronomi Rehberi' 2020 yayımlandı. Bir yılı aşkın süredir yapılan değerlendirmeler sonucu 'İnci' kazanan restoranlar, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen davette sahiplerini buldu. Davete Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, Hürriyet Gazetesi yazarları Ertuğrul Özkök ve Sedat Ergin, gazeteci Ahmet Örs, Karaca Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karaca ile yeme-içme dünyasının ünlü simaları katıldı.

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile bu yıl üçüncüsü yayınlanan 'İncili Gastronomi Rehberi' 2020, Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlandı. Rehberde yer alan ve 'İnci' kazanan restoranlara ödülleri, bu akşam Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi. Rehber sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı. Ödül gecesi ise Türkiye'nin lezzet noktalarının adeta geçit töreni oldu.

Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi'nin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkati çekti. Akgün, 'Dört yıl kadar önce Hürriyet çatısı altında büyük bir eksiklik olduğunu düşündüğümüz bir rehber çıkarmaya karar verdik. Bu gizli müfettişlik sistemiyle özgün, etik, ilkeli ve güvenilir ilk restoran rehberi olacaktı. Amacımız her geçen gün gelişen ve sayıları artan restoranlarımızın en iyilerini ön plana çıkarmak, en çok emek verenlerin ve kalitesini sürdürenlerin fark edilmesini sağlamaktı. Rehberin kapsamı bu yıl daha da genişledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum'un yanı sıra Antalya ve Bursa kentleri de dahil oldu. 200'e yakın gizli müfettiş son bir yıl içinde gittikleri restoranları değerlendirdi. Toplam 518 restoran ve 364 lezzet noktasının yer aldığı rehberimizin bir başucu kitabı olmasını istiyoruz. Dönemin gerçeğinin online platform olduğunun da farkındayız. 70 yılı aşan güçlü marka Hürriyet, 20 yılı geride bırakan bir portal olarak hurriyet.com.tr de arkamızda. Başta Hürriyet ve Karaca olmak üzere projeyi destekleyen ve hep yanımızda olan bütün Demirören Medya mecralarına burada ayrıca teşekkür ediyoruz diye konuştu.

Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu ise gecede yaptığı konuşmada, 'Türkiye gastronomi turizmi açısından çok zengin bir ülke. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılını 'Gastronomi Yılı' ilan etmesi de turizm sektörünün verimliliği açısında son derece önemli. Bu noktada İncili Gastronomi Rehberi ve ödül töreni gibi girişimlerinde öneminin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Hürriyet Gazetesi olarak Türkiye'nin lokomotifi diye adlandırabileceğimiz çeşitli sektörlerde hayata geçirdiğimiz projelerle sektörel standartların yükselmesine katkı sağlıyor, katılımcıların ulusal ve uluslararası bilinirliğini arttırıyoruz. İncili Gastronomi Rehberi de yeme-içme dünyası için kısa sürede son derece değerli bir ödül haline geldi şeklinde konuştu.

Karaca Grup Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı, 'Türkiye'de yükselen bir yıldız olan gastronomi dünyasına ışık tutan bu proje ile insanların hayatına değer kattığımıza inanıyoruz. Rehberin simgesinin Karaca'nın incisi olması bizim için bir gurur kaynağı dedi.

Elfin Yüksektepe'nin sunuculuğunu yaptığı gecede İnci alan mekanların yanı sıra sektöre değer katan Ahmet Örs, Feridun Dörtler, Yavuz İskenderoğlu Onur Ödülü'ne değer bulundu.

Her yıl kapsamı genişletilen ve yeni lokasyonlar eklenen rehberde, Türkiye'nin dört bir yanından restoranlar değerlendirildi. İncili Gastronomi Rehberi kapsamında 3, 4 ve 5 İnci kazanan toplam 518 restoran yer aldı. Restoranlar 'şef restoranı, bistro, brasserie', 'geleneksel mutfak', 'et lokantaları ve kebapçılar', 'balık lokantaları', 'Uzak Doğu restoranları', 'meyhaneler', 'sokak yemekleri restoranları' şeklinde kategorilerle inci sahibi oldu.

İncili gastronomi rehberi ödülleri sahiplerini buldu

Hürriyet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'daki ölümler, Türkiye'de koronavirüsle ilgili kaygıları artırdı! Peki Türkiye'de son durum ne?
Atakan Kayalar, gelecekte ailesine dava açabilir Suudi Arabistan, Türkiye aleyhindeki kampanyalarına din alimlerini de alet etti Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile İdlib konusunda yeni istişarelere hazırlanıyoruz

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 01:08:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İncili gastronomi rehberi ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]