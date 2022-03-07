İncili Gastronomi Rehberi ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İncili Gastronomi Rehberi 2022 ödül törenine katıldı.

The Ritz Carlton İstanbul Otel'de düzenlenen programda konuşan Ersoy, Türkiye açısından gastronomi tanımının çok eskiye dayandığını söyledi.

Geçmişten bugüne gastronominin alternatif turizm çeşitleri içinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Ersoy, "Dünya üzerinde seyahat edenlerin yüzde 93'ü gittiği yerlerde bir şekilde yeme içme deneyimi yaşarken, yüzde 80'i ise destinasyon seçiminde tercih yaparken yeme içme seçeneğini mutlaka göz önünde bulunduruyor." dedi.

Türk mutfağının dünyanın sayılı mutfakları arasında yer aldığına işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Bizler de bakanlık olarak Türkiye'nin bu eşsiz konumunun, kültürel çeşitliliğinin ve tarihsel birikimin şekillendirdiği zengin yeme içme kültürünün dünyaya tanıtılması noktasında birçok önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Tüm bu projelerde amacımız Türk mutfağını markalaştırmak, yemek kültürümüzü tanıtmak, gastronomi turizminde dünyada lider destinasyonlar arasında yer almak ve gurme turistleri Türkiye'ye çekerek ülkemizin bu alanda hak ettiği noktada yer almasını sağlamak."

"Goturkiye.com" Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıtıyor

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) "goturkiye.com" portalının sürekli gelişen ve güncellenen içeriğiyle Türkiye'nin kültürel zenginliklerini bütün ayrıntılarıyla tanıttığını söyledi.

Türk mutfağının sunduğu özgün yeme içme deneyimlerinin tanıtılması için beş duyuya hitap edecek 10 dilde içerikler hazırlattıklarını dile getiren Ersoy, "Önümüzdeki süreçte de yeni rotalar belirleyerek bu tarz tanıtımları yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca yıl boyunca 30'a yakın ülkeden gastronomi konusunda önde gelen gazeteci ve şefleri de ülkemizde ağırlayacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, İstanbul, Bodrum, İzmir ve Çeşme gibi destinasyonların ön plana çıkması için gayret ettiklerini, gastronominin ön plana çıktığı yeni İstanbul filminin "goturkiye" YouTube kanalının yanı sıra 125 ülkedeki televizyon ve dijital maceralarda yayına girdiğini kaydetti.

"Türk Mutfağı Haftası 21-27 Mayıs'ta kutlanacak"

Ersoy, "Gastronomi turizminde mutfağımızı dünyada tanıtmak amacıyla tüm bu planlarımıza ek olarak bir de Türk Mutfağı Haftasını kutlama kararı aldık. Bu seneden itibaren her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde hem Türkiye'de hem de yabancı temsilciliklerimizin olduğu merkezlerde Türk yemekleri çeşitli etkinliklerle tanıtılarak bu özel hafta kutlanacak. Tüm bu çalışmaları yaparken en önemli amacımız sahip olduğumuz değerlerin tanıtılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır." ifadesini kullandı.

Organizasyonda emeği geçenleri tebrik eden Ersoy, daha sonra 5 inci alan restoranların temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Rehberde yer alan 5 incili 6 restorana ve 4 incili 75 restorana ödüllerin sunulduğu ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Geceye Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, Karaca Grup Üst Yöneticisi Fatih Karaca, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları ve projenin koordinatörü Müge Akgün'ün yanı sıra gastronomi dünyasından çok sayıda tanınan isim de katıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya, Bursa ve Gaziantep'ten 594 restoran ve 453 lezzet noktasının yer aldığı, dördüncüsü yeme-içme meraklılarının beğenisine sunulan "İncili Gastronomi Rehberi" de katılımcılara hediye edildi.