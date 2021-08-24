İNCİR AĞACINDAN DÜŞEN KADIN YARALANDI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Nazmiye Demir (33) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin bahçesinde bulunan incir ağacına çıkan Nazmiye Demir, incir topladığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.