İncir ağacından düşen köy muhtarı yaralandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde incir ağacından düşen köy muhtarı yaralandı.
Çampınar Köyü Muhtarı Ömer Aydın, bahçesindeki incirleri toplamak için çıktığı ağaçtan düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine ambulansla Abana Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 17:59 - Kaynak: AA
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