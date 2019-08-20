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İncir ağacından düşen yaşlı kadın öldü

55 dakika önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Fatma Topkaç (65), hayatını kaybetti.

İncir ağacından düşen yaşlı kadın öldü, System.String[]
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Fatma Topkaç (65), hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.45 sıralarında  İlbistanlı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, incir toplamak için evinin yakınındaki ağaca çıkan Fatma Topkaç, dengesini kaybededip, düştü. Yakınlarının durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Topkaç'ın cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırdı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


- Kadirli
Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:39 Kaynak: DHA
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