İncir ağaçlarında görülen "kırmızı örümcek" için ilaçlama yapıldı - Son Dakika

Germencik Ziraat Odası, incirde zararlı olduğu değerlendirilen kırmızı örümceğe ilişkin ağaçlarda ilaçlama çalışması başlattı.

Germencik Ziraat Odası Başkanı İbrahim Uyar, ilçede 88 bin 790 dönüm arazide incir üretimi yapıldığını söyledi.

Uyar, incir için zararlı olan kırmızı örümceğin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bazı ağaçlarda görülmesi üzerine çalışma başlattıklarını ifade etti.

Bazı bölgelerde ağaçları ilaçladıklarına dikkati çeken Uyar, çiftçilere de bu konuda uyarılarda bulunduklarını dile getirdi.

Ziraat Odasının tarım danışmanlığını yürüten Tuğçe Tosun ise "Kırmızı örümcekler bitkinin öz suyunu emerek besleniyorlar. Böylece bitkiyi zayıflatıp besin elementlerini alıyorlar. O yüzden oldukça zararlı bir canlıdır. Ağaçlarda görüldüğü andan itibaren geç kalmadan ilaçlama yapılmalıdır." dedi.