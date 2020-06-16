İncir ağaçlarında ilekleme dönemi - Son Dakika

İncir ağaçlarında ilekleme dönemi

Kaliteli incir üretimi ile bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı mahallelerde bulunan incir bahçelerinde ilekleme işlemi başladı.

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Kaliteli incir üretimi ile bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı mahallelerde bulunan incir bahçelerinde ilekleme işlemi başladı. Üreticiler, incirlilerin olgunlaşması için yapılan işlem için hummalı bir çalışma içerisine girdi.


Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde incir üretimi ve satışı yapan üretici Orhan Dönmez, haziran ayının ikinci haftasında başlayan ilekleme döneminin bu yıl 1 haftalık gecikme yaşadığını belirterek, "Kaymakçı Işıklar mevkisinde bulunan incir bahçelerimizdeki ağaçlarımıza her yıl olduğu gibi bu yıl da haziranın ilk yarısında yeni dönemde döllenmesi için ilek atarız. İlek dediğimiz erkek incir ağacının meyvesidir. Geçen hafta başı itibarı ile başladığımız ilekleme işlemleri ayın 20'sine kadar devam eder. 10 gün içerisinde iki kez ilekleme yapmamız gerekiyor. Şu an ilkini yapıyoruz. İleklerimizi bölgemizde bulunan erkek ağaçlarından sağlıyoruz. İleklerin kovası 30-50 lira arasında değişiyor" dedi.


Bu yıl hava şartlarının geçtiğimiz yıllara göre daha nemli geçtiğini belirten Dönmez, "Hava yağışlı geçiyor. Bu da nemin devam etmesi demektir. İncir ağacı sıcak ve güneşi sever" diye konuştu.


İlekleme nedir?


İlekleme hakkında bilgi veren Dönmez, "İncirde meyvenin tutup gelişebilmesi için ilek meyvelerindeki çiçek tozlarının ilek arıcığı tarafından incire taşınması gerekir. Bunun gerçekleşebilmesi için erkek ağaçlardaki ilek meyvelerinin dişi incir ağaçlarına asılması işlemine ilekleme denir. İlek sineği incirde zararlı olmayıp aksine dölleyici görevi üstlenen bir sinektir. Haziran ayında, incir meyveleri iri fındık ya da 25 kuruş büyüklüğünde parlak bir görünüm kazandığında ileklemeye başlanır. Yani erkek ağaçlardan alınan incirli dalın, dişi meyvesini aldığımız ağaca asılması olayı veya file içerisinde erkek incirlerin konup asılması işlemlerine ilekleme denir. 1-2 ilek sineğinin (dölleyici sinek) meyve içerisine girmesi yeterlidir. Çok ilek filesi ya da erkek ağaçtan alınan dalın asılması, kaliteli ürün demek değildir. Aşırı ilekleme yapılan bahçelerde meyvelerde akma çürüme ve ekşime daha sık görülür. Aşırı ileklemeyi önlemek için eğer varsa bahçe içindeki fazla ilek ağaçları imha edilmelidir" dedi. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İncir ağaçlarında ilekleme dönemi - Son Dakika Ekonomi

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