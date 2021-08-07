İncir Araştırma Enstitüsü uzmanları, Mudanya'daki bahçelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Yapılan incelemelerde, meyve dökümlerinin kış mevsiminde yaşanan soğuk zararının yanı sıra yetersiz döllenme, bozuk ilek ve kısmen incir kara sineği zararlısından kaynaklandığı tespit edildi.

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