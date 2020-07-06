İncir bahçelerinde Kırmızı Örümcek mücadelesi sürüyor - Son Dakika

İncir bahçelerinde Kırmızı Örümcek mücadelesi sürüyor

Türkiye'nin incir üretim merkezi Aydın'da incir bahçelerinde Kırmızı Örümcek zararlısına karşı mücadele devam ediyor.

Türkiye'nin incir üretim merkezi Aydın'da incir bahçelerinde Kırmızı Örümcek zararlısına karşı mücadele devam ediyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri il genelinde bilgilendirme ve uyarılarını sürdürüyor.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın 373 bin 010 dekar alanda, yaklaşık 63 bin tonluk kuru incir üretimi ile Türkiye'de önemli bir yer teşkil etmektedir. Aynı zamanda incir ilimizden en fazla ihracatı gerçekleştirilen tarım ürünüdür. Her bitkide olduğu gibi incirde belli dönemlerde çeşitli hastalık ve zararlılara maruz kalabilmektedir. İncirde görülen bu hastalık ve zararlıların üründe zarar yapmaması, ürünün kalite ve verimini etkilememesi için müdürlüğümüz teknik elemanlarınca arazi çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. İlimizde incir üretiminin yoğun olarak yapıldığı Germencik, İncirliova, Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri başta olmak üzere incir üretimi yapılan tüm bölgeler kontrol edilmektedir. İl ve İlçe Müdürlüklerimizce yapılan arazi çalışmaları sonucunda üreticilere gerek arazide ürün başında gerekse de mahalle kahvelerinde konu ile ilgili bilgilendirmeler ve uyarılar yapılmaktadır. Yapılan bahçe kontrollerinde; ilimizde bazı bölgelerde lokal olarak kırmızı örümcek zararlısına rastlanılmıştır. Kırmızı örümcekler bulundukları konukçuların yaprak ve meyvelerinde bitki öz suyunu emerek zararlı olurlar ve zehirli maddeler salgılarlar. Bunun sonucu yaprak ve meyvelerde sarı kahverengi lekeler meydana gelir. Meyveler küçük kalarak kalitesi düşer. Kırmızı örümcek zararı sıcaklıkların artması ile daha da yaygın olarak görülür. Kırmızı örümcek ve diğer zararlılar ile hastalıkların görüldüğü bahçelerde, mücadele konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılarak Bakanlığımızca önerilen bitki koruma ürünleri tavsiyesinde bulunulmaktadır. Genel olarak bakıldığında ilimiz genelindeki incir alanlarında hastalık ve zararlılar yönünden önem arz edebilecek düzeyde bir yoğunluk bulunmamaktadır. Üreticilerimizin de bahçelerine sık sık kontrol ederek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde İl Müdürlüğümüze ya da İlçe Tarım Müdürlüklerimize başvurması gerekmektedir. Sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmek, ürünü ve üreticiyi korumak için Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca arazi kontrolleri aralıksız devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İncir bahçelerinde Kırmızı Örümcek mücadelesi sürüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:30 Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:22 2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:10 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 08:18 Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
15:56
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
15:41
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
15:41
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
15:12
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
15:00
Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemeyi reddettiği Iagupova, sevgilisiyle birlikte eski takımı Çukurova'ya transfer oldu
14:52
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
14:47
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
14:36
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
14:30
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
14:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 16:14:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İncir bahçelerinde Kırmızı Örümcek mücadelesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]