Son Dakika Haberleri: İncir bahçelerinin yolları bakıma alındı
Son Dakika Güncel Haber

İncir bahçelerinin yolları bakıma alındı

55 dakika önce

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ mahallesinde incir işleme sezonu dolayısıyla bahçe yolları bakıma alındı.

İncir bahçelerinin yolları bakıma alındı, System.String[]

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ mahallesinde incir işleme sezonu dolayısıyla bahçe yolları bakıma alındı. Arazi araçlarının işleyeceği hale getirilen bahçe yollarının sezon öncesi yapılması üreticiyi sevindirdi.


AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gökcük, köylerde artık eskisi gibi yük hayvanı kullanılmadığını belirterek hasat sezonu öncesi bahçe yollarını bakıma aldıklarını belirtti. Arazi taşıtları ile de olsa yapılan yolların çiftçinin işini kolaylaştırdığı gibi, zaman kazandırıp işleme maliyetini de düşürdüğünü belirten Gökcük, "Vatandaşlarımızın talebi üzerine sezon öncesi bahçe yollarını bakım aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

AK Parti, Aydın, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin 7. Olağan Kongre tarihi belli oldu
Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak Davutoğlu'ndan AK Parti'ye sert eleştiri: Kendi kendini tasfiye ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 16:56:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İncir bahçelerinin yolları bakıma alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]