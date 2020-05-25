İncir bahçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika

Bozdoğan ilçesinin kırsal Yeşil Yenice Mahallesi'nde çiftçilik yapan Orhan Gündüz, saat 11.30 sıralarında 09 HP 631 plakalı traktörü ile Kepez mevkiindeki incir bahçesine gitti. Traktörüyle bahçeyi süren Gündüz, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Gündüz, yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gündüz'ün cenazesi olay yerindeki incelemesinin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın