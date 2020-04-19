İncir fidanları çalınan çiftçiden hırsıza afişli not - Son Dakika

İncir fidanları çalınan çiftçiden hırsıza afişli not

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bahçesine diktiği incir fidanları çalınan tarla sahibi, hırsız ya da hırsızlara isyan etti. Hırsıza afiş hazırlayan tarla sahibinin ilginç notu dikkat çekti.

Tarla sahibi hırsıza ilginç bir not bırakarak incir fidanlarını çalan hırsızı bulacağını ifade ederek, "Bu fidanları çalan hırsız. Seni mutlaka yakalayacağım. ve jandarmaya teslim edeceğim. Seni nasıl yakalayacağımız da bırak bizde kalsın. Kiminle dans ettiğini gör o zaman. Fotokapan sağolsun" notunu tarlasının ortasına astı.