Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, "İncirle ilgileniyoruz. Raporumuzu tutacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. İncir fiyatlarının aşırı düşmesine mani olacağız." dedi.

Soyalp, Germencik Tariş İncir Birliğini ziyaret ederek, incir fiyatları konusunda birlik başkanı Mustafa Bircan'dan bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Soyalp, kuru incirde üretimin bu yıl iyi olduğunu, ancak fiyatlarda biraz düşüş yaşandığını söyledi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın konuyla yakından ilgilendiğini belirten Soyalp, "Bize 'Gidin durumu tespit edin' dedi. Biz buraya TMO'nun incirle ilgilendiğini göstermek için geldik. İncirle ilgileniyoruz. Raporumuzu tutacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. İncir fiyatlarının aşırı düşmesine mani olacağız." diye konuştu.

Tariş ile iş birliği içerisinde olacaklarını aktaran Soyalp, şöyle devam etti:

"Tariş'in ortağı olup olmamasına bakmadan bütün ürünü almayı planlıyoruz. Tariş ile iş birliği içerisinde yapmamız lazım. Çünkü biz TMO olarak inciri bilmiyoruz. İncir bizim için yeni bir konu, genel olarak ihraç ürünü. Üretilen kuru incirin yaklaşık yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, kayısı gibi bazı yıllar ihtiyaç oluyor. Geçen sene hiç ihtiyaç yoktu. Üretici yüksek fiyatla ürününü pazarlayabildi. Ama bu sene üretimin yüksek, kalitenin iyi olması piyasalardaki fazlalığı çekme ihtiyacını doğurdu."

Soyalp, ildeki 5 bin tonluk lisanslı bir deponun incirin sorununu tamamen çözeceğine işaret ederek, "O zaman TMO'nun müdahalesi daha kolay. Lisanslı depo olduğu zaman daha rahat gidip alıyoruz. Lisanslı depolara stoklandığı görününce piyasa mesaj alır, fiyatlar yükselir inşallah." ifadelerini kullandı.

Bircan ise TMO'ya teşekkür ederek, atılacak adımlarla üreticinin sahipsiz olmadığını görebileceğini dile getirdi.