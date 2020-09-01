İncir hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

İncir hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesindeki incir hırsızlarına emniyet ve jandarma ekipleri göz açtırmıyor.
Aydın'ın Germencik ilçesindeki incir hırsızlarına emniyet ve jandarma ekipleri göz açtırmıyor. Şüpheliler incir çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay 26 Ağustos saat: 20.30 sıralarında Germencik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir incir tarlasından incir çalan iki şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarından şüphelilerin eşgalini belirleyen polis ekipleri kısa süre içerisinde A.T. ve Ş.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldığı 30 kilogram incirin tarla sahibine teslim edildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
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