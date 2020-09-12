İncir hırsızlarına geçit yok - Son Dakika

İncir hırsızlarına geçit yok

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında 23 incir hırsızı suçüstü yakalandı.

İncir hırsızlarına geçit yok, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında 23 incir hırsızı suçüstü yakalandı.

İncir sezonunun ile beraber incir hırsızlarının da ortaya çıkması sonucu Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlere başladı. İncir hırsızları ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 15 Ağustos tarihinden bu yana 23 incir hırsızı suçüstü yakalandı. Yakalanan hırsızlar hakkında yasal işlemler başlatılırken, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık; "İncir hırsızlıkları ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" dedi. - AYDIN

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Germencik, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 13:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İncir hırsızlarına geçit yok - Son Dakika

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