İncir hırsızlarını çektiği video sayesinde yakalattı
1 saat önce
İZMİR'in Tire ilçesinde, bahçesinden 200 kilogram incir çalınan A.K., baba - oğul oldukları ortaya çıkan motosikletli 2 şüpheliyi, cep telefonuyla çektiği görüntüler sayesinde yakalattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:42 Kaynak: DHA
İZMİR'in Tire
ilçesinde, bahçesinden 200 kilogram incir çalınan A.K., baba - oğul oldukları ortaya çıkan motosikletli 2 şüpheliyi, cep telefonuyla çektiği görüntüler sayesinde yakalattı. Akyurt
Mahallesi'ndeki arazisinde, 09 FL 251 plakalı motosiklet ile gelen 2 şüpheliyi gören A.K. hemen cep telefonu kamerasını açtı. Ellerinde çuval bulunan ikiliyi kaydetti. Motosikletli şüpheliler gidince bahçesinden 200 kilogram incir çalındığını tespit eden A.K. jandarmaya şikayetçi oldu; çektiği görüntüleri de verdi. Jandarma
çalıntı kaydı bulunan motosikletteki şüphelilerin L.G. ile oğlu A.G. olduğunu saptadı. Baba - oğul yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan incirler sahibine teslim edildi. Motosiklet de yediemin otoparkına götürüldü.
Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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