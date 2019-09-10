İncir işçilerinin taşındığı cip uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atıp uçurumdan yuvarlandı. Kazada, incir toplama giden işçilerden Aynur Üstün (47) öldü, 4 işçi ile sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Nazilli'nin kırsal Bağcıllı Mahallesi'nin Aşağı Bağcıllı mevkisinde meydana geldi. Bozdoğan ilçesinden Bağcıllı Mahallesi'ne incir toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Özkan Şahan (30) yönetimindeki cip, kontrolden çıkıp, takla atarak uçurumdan yuvarlandı. Kazada, sürücü Özkan Şahan ile işçiler Gözde Çeltiklioğlu (23), Firdevs Erdem (55), Işılay Çiftçioğlu (17), Günnur Çeltiklioğlu (48) ve Aynur Üstün yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Aynur Üstün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.