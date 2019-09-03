İncir toplarken 5 metrelik boşluğa düşen kadın ağır yaralandı
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BİLECİK'te, incir toplamak için çıktığı ağacın dalı kırılınca 5 metre derinliğindeki 2 apartman arası boşluğa düşen Firdevs Bayır (59) ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:29 Kaynak: DHA
BİLECİK'te, incir toplamak için çıktığı ağacın dalı kırılınca 5 metre derinliğindeki 2 apartman arası boşluğa düşen Firdevs Bayır (59) ağır yaralandı. AFAD
ekiplerince düştüğü yerden güçlükle alınan Bayır, hastaneye kaldırıldı. Osmangazi
Mahallesi Soğuksu mevkisinde incir toplamak için ağaca çıkan Firdevs Bayır, dalın kırılması sonucu 2 bina arasındaki boşluğa düştü. Yaklaşık 5 metrelik derinlikte ve dar olan boşluğa düşünce ağır yaralanan Bayır'ın kurtarılması için AFAD'dan yardım istendi. İhbarla olay yerine gelen AFAD görevlileri, uzun süren çalışmayla Bayır'ı ağır yaralı kurtardı. Sağlık görevlilerince sedyeye alınan Firdevs Bayır, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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