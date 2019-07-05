Son Dakika Haberleri: İncir toplarken düşen kişi hayatını kaybetti
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İncir toplarken düşen kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde incir toplarken yamaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

İncir toplarken düşen kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Aydın'ın Köşk ilçesinde incir toplarken yamaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Uzundere Mahallesi Çeşmeönü mevkisinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.
Ölen kişinin İsa Ervedi (43) olduğu ve bölgede incir topladığı esnada yamaçtan düştüğü tespit edildi.
Ceset, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:55 Kaynak: AA
Uzundere, Aydın, Köşk, Güncel
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