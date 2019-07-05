İncir toplarken düşen kişi hayatını kaybetti
1 saat önce
Aydın'ın Köşk ilçesinde incir toplarken yamaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:55 Kaynak: AA
'ın Köşk
ilçesinde incir toplarken yamaçtan düşen kişi hayatını kaybetti. Uzundere
Mahallesi Çeşmeönü mevkisinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.
Ölen kişinin İsa Ervedi (43) olduğu ve bölgede incir topladığı esnada yamaçtan düştüğü tespit edildi.
Ceset, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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