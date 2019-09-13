Son Dakika Haberleri: İncir toplarken üzerine yıldırım düşen genç kurtarılmadı
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İncir toplarken üzerine yıldırım düşen genç kurtarılmadı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, incir toplamak için gittiği bahçede üzerine yıldırım üşen 19 yaşındaki Ufuk Anık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İncir toplarken üzerine yıldırım düşen genç kurtarılmadı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, incir toplamak için gittiği bahçede üzerine yıldırım üşen 19 yaşındaki Ufuk Anık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, sabah saatlerinde Sultanhisar içesine bağlı Uzunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'ye bağlı Çobanlar Mahallesi'nde ikamet eden Ufuk Anık (19), yevmiye karşılığında incir toplamak için ailesiyle birlikte Sultanhisar ilçesine bağlı Uzunlar Mahallesi'ne gitti. Bahçede incir topladığı sırada başlayan gök gürültülü sağanak yağış sırasında üzerine yıldırım düşen Anık, ağır yaralandı.


Yakındakilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ufuk Anık'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anık, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarıldı. - AYDIN

Sultanhisar, Nazilli, Sabah, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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