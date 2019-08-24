Son Dakika Haberleri: İncir üretiminde yeni yöntemle daha fazla ürün alınacak
Son Dakika Güncel Haber

İncir üretiminde yeni yöntemle daha fazla ürün alınacak

1 saat önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün projesiyle ilk kez denenen yöntemle dönümde 166 incir ağacı yetiştirilebildiği belirtildi.

İncir üretiminde yeni yöntemle daha fazla ürün alınacak, System.String[]
AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün projesiyle ilk kez denenen yöntemle dönümde 166 incir ağacı yetiştirilebildiği belirtildi. Ziraat mühendisi Aytekin Belge, "Bu sistemde incir hasadı kolaylaşıyor. İş gücünden tasarruf ediliyor. Hastalıklara karşı çok daha kolay bakım yapılıyor. Her aşaması daha kolay. Bu da bize büyük avantaj sağlıyor" dedi.
İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ziraat mühendisi Aytekin Belge, 5 yıl önce incir yetiştiriciliğinde ilk kez denenen projeye imza attı. Belge, geliştirdiği, üzüm bağına benzer yöntemle incir dikimi yapıp, 5 yılda gelişmesini sağlayarak, ürün elde etti. Klasik sistemde dönümde 16, yine kendilerinin geliştirip, uyguladığı destekli sistemde dönümde 83, bu projeyle ise dönümde 166 incir ağacı yetiştirilebildi. Tamamlanan projenin, yıl sonunda diğer incir üreticileriyle paylaşılacağı kaydedildi. Sonraki hedefin, inciri sera altına alarak mevsim dışında daha erken veya daha geç incir üretiminin yapılmasını sağlamak olacağı kaydedildi. Yeni yöntemle yetiştirilen incirin bakımı ve hasadının da daha kolay olduğu, dönümde daha fazla ürün elde edileceği vurgulandı.
PROJEDE SONA GELİNDİ
Projeyi hayata geçiren ziraat mühendisi Aytekin Belge, "Projemiz, bazı incir çeşitlerinin sık dikimi ve terbiye sistemiyle bitki geliştirme etkilerini araştırmaktı. Bu amaçla müdürlüğümüz bünyesinde 2015'te projeye başladık. Damlama sulama sistemiyle suluyoruz. Şu an incir ağaçları 5 yaşında. Gelişimleri gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Ürünlerimizi almaya başladık. Kaliteleri sağlıklı ve verimleri gayet güzel. İnşallah bu yılının sonunda sonuç raporunu hazırlayıp, üreticilere daha sağlıklı bilgiler vereceğiz" dedi.
Aynı alanda incir ağacı sayısını 2'ye katladıklarına değinen Belge, "3 parselimiz var. Her bir parselde 72 ağaç bulunuyor. Bu sistemde biz başarılı olabilirsek ileride sera altına alarak daha kolay ve istediğimiz zamanda ürün yetiştirebilme amacındayız. Bu şekilde birim alanda daha fazla ağaç dikebiliyoruz. Demir direk ve tellerin kullanıldığı destekli sistemde dönüme 83 ağaç dikilmekteyken, desteksiz olan yeni sistemde, bu sayı dönümde 166 ağaca çıkıyor. Aynı yerde dikilen ağaç sayısı ikiye katlanıyor. Klasik sistemde ise dönüme 16 ağaç dikilebiliyor. En büyük avantaj birim alanda çok daha fazla ağaç dikimi yapabiliyoruz. Bununla da daha fazla ürün elde etme imkanımız var. Bu sistemde incir hasadı kolaylaşıyor. İş gücünden tasarruf ediliyor. Hastalıklara karşı çok daha kolay bakım yapılıyor. Her aşaması daha kolay. Bu da bize büyük avantaj sağlamakta" diye konuştu.


İncirliova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu?
Son Dakika! Pençe-3 Operasyonu başlatıldı "Karpuz kabak çıktı" deyip karpuzcunun 19 yaşındaki kardeşini bıçakladı Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı: YAP

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 10:48:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İncir üretiminde yeni yöntemle daha fazla ürün alınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]