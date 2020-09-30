İncir ve hayvan hırsızlığına kameralı önlem - Son Dakika

İncir ve hayvan hırsızlığına kameralı önlem

Aydın'da incir sezonuyla birlikte artan hırsızlık olaylarına karşı İncirliova Belediyesi, beş mahalleye güvelik kamerası kurdu.

İncir ve hayvan hırsızlığına kameralı önlem, System.String[]

Aydın'da incir sezonuyla birlikte artan hırsızlık olaylarına karşı İncirliova Belediyesi, beş mahalleye güvelik kamerası kurdu. İki mahalledeki güvenlik kameralarının bakım ve onarımı yapılırken, dört mahalleye daha güvenlik kameralarının kurulması için çalışmaya başlandığı bildirildi.

İncirliova'nın kırsal mahallelerinde meydana gelen incir ve hayvan hırsızlıklarına karşı güvenlik kameralarıyla önlem alındı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatıyla ilçeye bağlı Beyköy, Şirindere, Palamut, Hamitler ve Köprüovası Mahallelerine güvenlik kameraları yerleştirildi. Mahalleler, kameralar ile 24 saat izlenirken, artan incir ve hayvan hırsızlığının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Bizim görevimiz değil, demedik"

Güvenlikten eğitime her alanda vatandaşların hizmetinde olduklarını belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Göreve geldiğimiz günden bugüne hiçbir zaman işten kaçmadık. Bizim görevimiz değil, emniyet baksın, jandarma ilgilensin, milli eğitim yapsın demedik. Güvenlikten eğitime her alanda elimizi taşın altına koyduk. Özellikle kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımız hırsızlık olaylarından dertli. Bizde yeni güvenlik kameraları kurdurarak ya da önceki dönemlerde kurulan kameraların bakım ve tamir işlerini yaparak çiftçilerimizin bin bir emekle beslediği hayvanlarını, büyük zorluklarla ürettikleri ürünlerini hırsızlardan korumak için yanlarında oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. Güvenlik kameralarımız son sistem teknolojik donanımına sahip, anlık olarak Emniyet ve Jandarma'ya görüntü iletebiliyoruz. Muhtarlıklara ya da mahalle kahvehanelerine kurduğumuz ekranlardan muhtarlarımız ya da vatandaşlarımız mahallerinin giriş çıkışlarını izleyebiliyorlar. Yabancı şahısları gördüklerinde hemen güvenlik güçlerine haber veriyorlar" diye konuştu.

Başkan Kaya, güvenlik kameralarının belediyeye 50 bin TL'ye mal olduğunu belirtti.

"Başkan Kaya'ya teşekkür ettiler"

Mahallelerine kazandırılan güvenlik kamerası hizmetinden mutlu olduğunu aktaran Beyköy Mahallesi Muhtarı Hakkı Çulha, "Mahallemizde incirden dolayı hırsızlık çok oluyordu. Belediye Başkanımız Aytekin Kaya'ya teşekkür ederim, giriş çıkışlara iki tane kamera taktırdı. Allah razı olsun ondan. Kendisine söylediğimiz her şeyi hemen getirip yaptırıyor. Köyümün vatandaşı çok memnun başkanımız sağ olsun, çok teşekkür ederiz kendisine" dedi.

Şirindere Mahallesi Muhtarı Muharrem Efe, "Mahallemizde incir hırsızlıklarından dolayı birçok olaylar oldu. Onun için başkanımızdan rica ettik. Mahallemize güvenlik kameralarını taktırdı. Allah razı olsun" diye konutu.

Mahalle sakinlerinden Veysel Taşkın ise "Malımız korunuyor, hırsızlar mahallemize gelip girmeye cesaret edemiyor." derken Ali Şen de: "Hayvanlarımız, incirimiz, bağımız ve bahçemiz hırsızlıktan dolayı şuan güvenlik altına alındı. İlgililere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. - AYDIN

İncir ve hayvan hırsızlığına kameralı önlem
İncir ve hayvan hırsızlığına kameralı önlem
İncir ve hayvan hırsızlığına kameralı önlem
İncir ve hayvan hırsızlığına kameralı önlem
İncir ve hayvan hırsızlığına kameralı önlem
İncir ve hayvan hırsızlığına kameralı önlem
İncir ve hayvan hırsızlığına kameralı önlem

İncirliova, Hırsızlık, Beyköy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İncir ve hayvan hırsızlığına kameralı önlem - Son Dakika

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