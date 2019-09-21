"İncir ve jeotermali siyasi malzeme olmaktan kurtaracağız"

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, jeotermal enerji santrallerinin tarım ürünlerine zarar verdiği söylemlerinin siyasi malzeme olarak kullanıldığını belirterek konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın detaylı bir çalışma başlattığını, yıl sonu itibarıyla jeotermalin zararlı olup olmadığının net olarak ortaya konacağını açıkladı.

AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek'in bu göreve asaleten atanması nedeniyle Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim'in de katılımıyla Kültür Park'ta bir toplantı düzenlendi.

Toplantının ardından incir bahçesi ve pamuk tarlasında inceleme yapan milletvekilleri, üreticilerin sorunlarını dinledi.

İncir bahçesinde açıklamalarda bulunan MKYK Üyesi ve Milletvekili Metin Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Aydın inciri ikram ettiğini hatırlatarak, bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydınlı üreticiler adına teşekkür ettiğini ifade etti.

Kentin toplam 750 milyon dolar civarındaki ihracatının 300 milyon dolarının incirden elde edildiğini, ancak bu ürünün son dönede jeotermal santrallerle birlikte anıldığını dile getiren Yavuz, bu konudaki tartışmaların incirin hasat zamanında yapılmasının ürüne ve üreticiye zarar verdiğini ifade etti.

Yavuz, şöyle konuştu:

"Jeotermalle ilgili buraya gelmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanına gittik. Jeotermalin zararı olup olmadığına yönelik bir kurumun araştırma yapmasını, bunun da kamuoyuna anlatılması gerektiğini söyledik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışma başlattı, yıl sonu itibariyle bütün detaylarıyla jeotermalin insana, bitkiye zararı olup olmadığı ortaya çıkaracak. İnciri ve jeotermali siyasi malzeme olmaktan kurtaracağız."

Pamuk üreticilerinin sorunlarını dinleyen milletvekili Rıza Posacı ise dünya fiyatlarının ciddi anlamda düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşandığını, konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişim başlattıklarını bildirdi.