İnciraltı'nda görenleri kendine hayran bırakan gün batımı - Son Dakika

İnciraltı'nda görenleri kendine hayran bırakan gün batımı

İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan İnciraltı sahilinde gün batımı havadan görüntülendi.

İzmir'de Ege Denizi kıyısında yer alan ve incir ağaçlarının bu bölgede çok olmasından dolayı adını alan Balçova'nın İnciraltı sahili, fotoğraf meraklılarının da gözdesi durumunda. Sahil bandının doğal manzarası ve gün batımının keyifle izlendiği yer olan İnciraltı sahilindeki gün batımı bu sefer havadan görüntülendi. Drone pilotu Doğan Sever tarafından denizin üzerinde uçurulan drone ile güneşin batışı, etkileyici görüntüler oluşturdu.