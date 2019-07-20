Son Dakika Haberleri: İncirde 5 bin ton rekolte bekleniyor
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İncirde 5 bin ton rekolte bekleniyor

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl incirde 5 bin ton rekolte bekleniyor.

İncirde 5 bin ton rekolte bekleniyor, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl incirde 5 bin ton rekolte bekleniyor.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, kayısıdan sonra sofralık incir hasadının başladığını belirterek, 2019 yılı sezonunda iklim şartlarının incir için uygun geçtiğini belirtti.

Türkiye'de piyasaya erken incir sunabilecek Mut ilçesinden başka bir bölge olmadığını ifade eden Bayır, "İlçede yaklaşık bin 500 aile incirden elde ettikleri gelirle geçimlerini sürdürüyor. İncir çeşitlerimiz beyaz ve siyah olarak piyasada. Şırası, tadı, aroması ve kalitesi bakımından Mut inciri tercih sebebi. Bu yıl incirde kayıtlı ve kayıtsız toplam 6 bin dekar araziden 5 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Üretici İsmail Kaplan ise Mut incirinin tadı, aroması ve kalitesi bakımından rakipsiz olduğunu, bu yüzden ilk hasadında kilosunun 15 liradan alıcı bulduğunu söyledi. - MERSİN
Ekrem Bayır, Mersin, Mut, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:38 Kaynak: İHA
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