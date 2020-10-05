Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yönetim kurulu üye üyelerinin, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) sondaj kampları ile MTA Şube Baş temsilcilikleri ve bölge müdürlüklerini ziyaret ettiği bildirildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil başkanlığındaki heyetin, MTA bölge müdürlükleri ile bölge baş temsilcilerinin yanı sıra MTA Sakarya Jeotermal Sondaj Kampı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, bölge müdürlüklerini ve bölge müdürlüklerinde bulunan GMİS MTA Şube Baş temsilciliklerini ziyaret eden heyetin, MTA çalışanı üyeleriyle toplantılar yaptığı, sorun ve çözüm önerilerini dinlediği kaydedildi.

Zonguldak BEÜ'de alt yapı çalışmaları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İncirharmanı Kampüsü'nde alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kampüsün ısınma tesisatı ve temiz su kanallarında görülen eksikliklerin giderildiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eski ısınma tesisatında görülen yoğun yıpranma enerji maliyetlerini yükseltiyor ve ısı kaybına yol açıyordu. Enerji verimliliği hususunda özenli davranan üniversitemiz, eski ısınma tesisatında görülen eksiklikleri düzeltmek için alt yapı çalışmalarına hemen başladı. Verim kayıplarını asgariye indirme gayesiyle yoğun yıpranmanın görüldüğü eski ısınma tesisatı boruları yenileri ile değiştirildi, galerileri temizlendi, izolasyon çalışması ve vana montajları özenle yapıldı. Yenilenen kalorifer tesisatı; enerji kayıplarını minimize edecek, enerji tasarrufuna katkı sunacak ve enerji verimliliğinin artırılmasına yardımcı olacaktır. Eski ısınma tesisatının değişimi esnasında temiz su kanallarında önemli eksikler ve tahribatlar görülmüştür. Temiz su kanallarının daha sağlıklı olması üniversitemizin dikkat ettiği bir konudur. Alt yapı çalışmaları esnasında görülen yıpranmalardan ötürü, temiz su hattı kanalları ve su kaçaklarını önlemek için vanalar yenilendi. Yapılan nitelikli alt yapı çalışmaları ile yenilenen ısınma tesisatı boruları ve temiz su hattı kanalları ile kampüsümüz alt yapısal olarak yeni eğitim-öğretim döneminde artık daha güçlü. Fakültemiz personellerine ve öğrencilerimize hayırlı olsun."