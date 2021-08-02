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İncirin kabuğunu sakın soymayın, çünkü… - Son Dakika

İncirin kabuğunu sakın soymayın, çünkü…

02.08.2021 09:52
İncirin kabuğunu sakın soymayın, çünkü…, System.String[]

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, gün içerisinde tüketeceğiniz 2 adet incirin günlük bir porsiyon meyve ihtiyacınızı karşıladığını belirtti.

Demir, kalsiyum, potasyum ve C, B1, B2, B6 vitaminleri ile liften zengin olan incir tam bir şifa deposu. Antioksidan kapasitesi yüksek bir meyve olan ve sağlığımız üzerinde oldukça önemli faydalar sağlayan incir aynı zamanda düşük kaloriye de sahip. Öyle ki bir adet incir sadece 30 kalori içeriyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, gün içerisinde tüketeceğiniz 2 adet incirin günlük bir porsiyon meyve ihtiyacınızı karşıladığını belirterek, "Ancak unutulmamalı ki incir düşük kalorili olsa da yüksek miktarda karbonhidrat içeriyor. Bu nedenle diyabet hastalarının kan şekerini kontrol altında tutmaları için 1-2 adet incirin yanında 2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem tüketmeleri çok önemli" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu incirin 8 önemli faydasını ve tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı; önemli önerilerde bulundu!

Hafızayı güçlendiriyor

İncir B6 vitamininden zengin içeriği sayesinde beyin sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor. Araştırmalar incirin öğrenmeyi ve hafızayı güçlendirici etkisi olduğunu ortaya koyuyor.

Kabızlığa iyi geliyor

Suyun az içilmesi ve yeterli lif tüketiminin sağlanmaması sonucu kabızlık gelişebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, incirin lifli yapısıyla kabızlık gibi sindirim sistemi problemlerinin çözümünde etkili olduğunu belirterek, "İncirle birlikte 1-2 bardak su tüketmek bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlıyor" diyor.

Kanser düşmanı bir besin

İncir; lutein, zeaksantin, beta karoten, polifenol ve antosiyaninler yönünden zengin yapısıyla vücutta kanserli hücre oluşumunu önleyen yüksek antioksidan kapasiteye sahip. Özellikle rengi daha koyu olan incirler bu fitokimyasallardan daha zenginler.

Kalp sağlığını destekliyor

"Potasyum, özellikle kalp sağlığı için önemli bir mineraldir" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, şöyle devam ediyor: "İncir, potasyumdan zengin yapısıyla kan basıncı seviyesinin düzenlenmesinde rol oynuyor. Ayrıca sodyum, kolesterol ve yağ içermeyen yapısı sayesinde kalp sağlığını da destekliyor."

Cilt yapısını güçlendiriyor

İçeriğinde bulunan C vitamini, cilde elastikiyeti sağlayan ve cildi yaşlanmaya karşı koruyan kolajen üretimini destekliyor. Bu sayede cilt elastikiyetini ve pürüzsüzlüğünü koruyor.

Kilo kontrolünde etkili oluyor

İncir liften zengin içeriğiyle kilo kontrolüne de yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, incirin lif içeriği sayesinde daha uzun tokluk süresi sağladığını vurgulayarak, "İncir düşük kalorisi nedeniyle kilo yönetimini sağlamada güzel bir ara öğün alternatifi oluyor. Tatlı tadı sayesinde tatlı isteğini de karşılayacaktır." diyor.

Bağırsak sağlığını koruyor

İncir, yüksek lif ve prebiyotik içeriğinin yanı sıra C vitamininden zengin yapısıyla bağırsak sağlığını koruyucu etkiye sahip. Bu sayede bağışıklık sistemimizde büyük rol oynayan bağırsaklarımızda yaşayan mikroorganizmaların çeşitliliği ve bütünlüğü sağlanmış oluyor.

Osteoporoz riskini azaltıyor

Kalsiyum, kemik yapısını oluşturan önemli minerallerden. Kalsiyumdan zengin olan incir, kemik sağlığını desteklemede ve osteoporoz riskini azaltmada önemli yere sahip.

Bunlara dikkat!

İnciri taze veya kuru incir olarak tüketebilirsiniz. Fakat unutmayın ki incir kurutulduğunda glisemik yükü artıyor, bunun sonucunda kan şekerinde ani dalgalanmalar görülebiliyor.

Düşük kalori fakat yüksek karbonhidrat içeriği sebebiyle tükettiğiniz miktara dikkat edin.

Diyabetiniz varsa, 1-2 adet incirin yanında 2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem tüketmeniz, kan şeker kontrolünü sağlamada faydalı olacaktır.

Akşam saatlerinde veya öğünle birlikte tüketmek yağ depolanmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle inciri öğle ve akşam yemeği arasında ara öğün olarak tercih edin.

Özellikle kabızlık problemi yaşıyorsanız bir porsiyon incirin yanında mutlaka 1-2 bardak su tüketin. Böylelikle bağırsak hareketleriniz hızlanacaktır.

İnciri satın alırken meyvenin kabuğunun zarar görmemiş olmasına dikkat edin, aksi halde oksijenle temas edeceğinden vitamin kaybına uğrayacaktır.

Hızla bozulabileceği için inciri satın aldıktan sonra 1-2 gün içerisinde tüketin.

Acıbadem Üniversitesi, Antioksidan, Ceviz, Diyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İncirin kabuğunu sakın soymayın, çünkü… - Son Dakika


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