İncirlere 'ekşilik tuzaklı' koruma - Son Dakika

Ege'nin bereketli topraklarından tüm dünyaya gönderilen incir, daha dalındayken hassasiyetle korunuyor. İzmir'in incir üretiminin yüzde 50'sini karşılayan Tire, Beydağ, Kiraz, Ödemiş ilçelerinde incir zararlısı ekşilik böceği ile biyoteknik mücadele yürütülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de mücadele kapsamında 5 bin adet ekşilik böceği çekici yem tuzağını üreticilere dağıttı. Haber: İzmir İl Enformasyon

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü incir üreticilerine zararlılarla mücadelede destek vermeye devam ediyor.

Tire, Beydağ, Kiraz, Ödemiş ilçelerinde yürütülen ekşilik böceği ile biyoteknik mücadele kapsamında üreticilere 5 bin adet ekşilik böceği çekici yem tuzağı dağıtıldı.

Tuzakların dağıtımı ve ağaçlara asılması için üreticilerle bir araya gelen İl Müdürü Mustafa Özen, incirin bölge için en önemli ürünlerden biri olduğunu vurguladı.

Özen, "Bugün burada ekşilik böceği zararlı mücadelesi yapmak veya zararlı eşiğini tespit etmeye yönelik tuzaklarımızı dağıtmak, asmak üzere bir araya geldik. İncir gerek Tire için gerekse bölgemiz için çok önemli bir ürün. İlimiz 62 bin tonla Aydın'dan sonra ikinci sırada. İçinde bulunduğumuz ilçe de ilimizin yüzde 50'lik üretimini yaparak neredeyse 31 bin tona yakın bir incir üretimiyle, en baş olan ilçelerimizden bir tanesi. İlçemizin de en önemli incir üretimi yapılan dağ kesiminde buluyoruz. Üreticilerimizin hem girdi maliyetlerine destek olmak hem de üreticilerimizin daha güvenilir incir üretmeleri, daha güvenilir ürün yetiştirmeleri anlamında zararlı eşiğini minimize etmek, zararlı popülasyonunu aza indirmeye yönelik bu gün tuzaklarımızı asacağız. Bu bölgede 5 bin adet dağıtım gerçekleştireceğiz. Bununla beraber incirde biliyorsunuz en önemli iki şeyden bir tanesi güzel hasat etmek ve hasat etmiş olduğunuz ürünü de sağlıklı bir şekilde kurutmak. Bu kapsamda üreticilerimizin kurutmada kullanmaları için 6 bin adet kerevet dağıtacağız. Hasatlarını sağlıklı yapabilmeleri için de 1. 700 adet hasat filesi dağıtımını yine bu bölgede gerçekleştireceğiz. Bu yapmış olduğumuz dağıtımların üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum ve üreticilerimizin gösterdiği bu yoğun ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İncir üreticilerine; yem tuzağı, kurutma kereveti ve hasat filesi desteği veren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu ürünlerin sahada doğru ve yerinde uygulanabilmesi için gerekli planlama ve teknik destek konusunda da üreticileri yalnız bırakmıyor. izmir incir ekşilik böceği yem tuzağı destek tarım ve orman