İncirli baklava Ortaklar'da satışa sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İncirli baklava Ortaklar'da satışa sunuldu - Son Dakika

İncirli baklava Ortaklar'da satışa sunuldu

6 saat önce

Germencik Belediyesi'nin İNYA markalı incirli baklavası, Ortaklar'da bulunan çöp şiş restoranlarında satışa sunuldu.

İncirli baklava Ortaklar'da satışa sunuldu, System.String[]

Germencik Belediyesi'nin İNYA markalı incirli baklavası, Ortaklar'da bulunan çöp şiş restoranlarında satışa sunuldu.


Germencik'i marka kent haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bir süredir altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bir projeyi daha hayata geçirdi. Değirmencioğlu Baklavaları ve İNYA işbirliği ile üretilen incirli baklava Ortaklar çöp şiş restoranlarında satışa sunuldu. İlk etapta Ortaklar çöp şiş esnafıyla bir araya gelen ve yapılan toplantıda Germencik'e ait incirli baklava projesini paylaşan Belediye Başkanı Öndeş Ortaklar'da bulunan restoranlarda tanıtılmasını talep etmişti. Çöp şiş esnafı da konuyla ilgili olarak desteklerinin tam olduğunu ifade ederek projeye katkı sunmaya hazır olduklarını iletmişti. Gelinen süreçte ilk incirli baklavalar Germencik Belediye Meclis Üyeleri tarafından çöp şiş esnafına takdim edildi ve satışa sunuldu.


Ortaklar çöp şiş esnafıyla daha önce bir araya gelerek incirli baklava projesini anlatan ve esnaftan destek sözü alan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ilk incirli baklavaları çöp şiş restoranlarına ulaştırdı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Öndeş sürece destek veren esnaflara teşekkür ederek şunları kaydetti "Ortaklar'da faaliyet gösteren çöp şiş esnafımızla daha önce bir araya gelerek projemizden bahsetmiş ve destek istemiştik. Sağ olsunlar onlar da incirli baklava ile ilgili olarak olumlu görüş paylaşıp katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etmişlerdi. Gelinen süreçte bugün meclis üyelerimiz kıymetli esnafımıza ilk incirli baklavaları ulaştırdılar. Toplantıda da konuştuğumuz gibi Ortaklar önemli bir kavşak noktası ve kozmopolit bir yolcu kitlesinin kullandığı güzergaha sahip stratejik bir nokta. Her yerden, farklı farklı binlerce insan bu rotayı kullanıyor. Bunu doğru değerlendirme adına gerek çöp şiş gerekse incirli baklava ile Ortaklar'ın adını daha da duyurarak bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu çerçevede zaten Ortaklar'a ait bir değer olan çöp şişin yanında incirin anavatanı Germencik'imizin incirli baklavasını da ekledik. Süreç ile ilgili olarak destek veren başta kıymetli çöp şiş esnafımız ve ürünün geliştirilmesinde emeği geçen Değirmencioğlu başta olmak üzere herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Hayırlı olsun" - AYDIN

Fuat Öndeş, Germencik, Ortaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
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