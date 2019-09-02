İncirli Karamelli Cheesecake

Malzemeler:



•450 g labne peyniri



•3 adet yumurta



•1 su bardağı toz şeker



•2 su bardağı krema



•70 g limon suyu



•1 adet limon kabuğu rendesi



•1 çay kaşığı vanilya özütü



Tabanı için;



•2 paket kakaolu bisküvi



•Yarım tatlı kaşığı tarçın



•115 g tereyağı



•80 g bitter çikolata



Karamel sos için;



•1 su bardağı toz şeker



•2 yemek kaşığı su



•4 damla limon suyu



•50 g tereyağı



•100 ml krema



Üzeri için;



•4 adet taze siyah incir



Tarif:



1-Öncelikle Arçelik Ankastre Ocak'ta tereyağını ve çikolatayı eritin.



2-Kakaolu bisküvileri Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'da çekip toz kıvamına getirin.



3-Bisküvilerin üzerine erittiğiniz tereyağını ve tarçını ekleyip harç oluşturun.



4-Yuvarlak kelepçeli bir kalıbın tabanına bu harcı eşit şekilde yayın.



5-Ardından tarifin devamını hazırlarken tabanı Arçelik No Frost Buzdolabı'nda



6-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde labne peyniri ve şekeri çırpmaya başlayın.



7-Yumurtaları da teker teker ekleyip çırpmaya devam edin.



8-Ayrı bir kapta krema, limon suyu, limon kabuğu ve vanilyayı karıştırın ve Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine ekleyin.



9-Tüm malzemeleri bir arada karıştırdıktan sonra buzdolabında dinlendirdiğiniz tabanı çıkarın ve üzerine dökün.



10-Arçelik Ankastre Fırın'ı 160 dereceye açın ve ısıtın.



11-Cheesecake'inizi fırın tepsisinin içine alın ve tepsinin içerisine de bir su bardağı su dökün.



12-Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 1 saat, kenarları hafif kızarıncaya kadar pişirin.



13-Piştikten sonra soğutun ve dinlenmesi için Arçelik No Frost Buzdolabı'na alın.



14-Karamel sosunu hazırlamak için; toz şeker, su ve taze sıkılmış limon suyunu Arçelik Ankastre Ocak'ta derin bir sos kabına alın.



15-Orta ateşte çok az karıştırarak pişirin ve şekerin karamelize olmasını bekleyin.



16-Rengi dönen şeker karışımına soğuk tereyağı ekleyip tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın.



17-Rengi koyulaşan ve kısık ateşte pişirmeye devam ettiğiniz karamel karışımına son olarak kremayı ekleyip hızlıca karıştırın.



18-2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.



19-Buzdolabından çıkardığınız cheesecake'inizin üzerine karamel sosunu dökün.



20-Taze siyah incirleri de dilimleyip üzerine koyun.



21-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ile hazırladığınız leziz kahve eşliğinde cheesecake'inizi servis edebilirsiniz.



22-Afiyet olsun!



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