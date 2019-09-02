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İncirli Karamelli Cheesecake

9 saat önce

Malzemeler: •450 g labne peyniri•3 adet yumurta•1 su bardağı toz şeker•2 su bardağı krema•70 g limon suyu•1 adet limon kabuğu rendesi•1 çay kaşığı vanilya özütüTabanı için;•2 paket kakaolu bisküvi•Yarım tatlı kaşığı tarçın•115 g tereyağı•80 g bitter çikolataKaramel sos için;

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Malzemeler:


•450 g labne peyniri


•3 adet yumurta


•1 su bardağı toz şeker


•2 su bardağı krema


•70 g limon suyu


•1 adet limon kabuğu rendesi


•1 çay kaşığı vanilya özütü


Tabanı için;


•2 paket kakaolu bisküvi


•Yarım tatlı kaşığı tarçın


•115 g tereyağı


•80 g bitter çikolata


Karamel sos için;


•1 su bardağı toz şeker


•2 yemek kaşığı su


•4 damla limon suyu


•50 g tereyağı


•100 ml krema


Üzeri için;


•4 adet taze siyah incir


Tarif:


1-Öncelikle Arçelik Ankastre Ocak'ta tereyağını ve çikolatayı eritin.


2-Kakaolu bisküvileri Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'da çekip toz kıvamına getirin.


3-Bisküvilerin üzerine erittiğiniz tereyağını ve tarçını ekleyip harç oluşturun.


4-Yuvarlak kelepçeli bir kalıbın tabanına bu harcı eşit şekilde yayın.


5-Ardından tarifin devamını hazırlarken tabanı Arçelik No Frost Buzdolabı'nda


6-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde labne peyniri ve şekeri çırpmaya başlayın.


7-Yumurtaları da teker teker ekleyip çırpmaya devam edin.


8-Ayrı bir kapta krema, limon suyu, limon kabuğu ve vanilyayı karıştırın ve Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine ekleyin.


9-Tüm malzemeleri bir arada karıştırdıktan sonra buzdolabında dinlendirdiğiniz tabanı çıkarın ve üzerine dökün.


10-Arçelik Ankastre Fırın'ı 160 dereceye açın ve ısıtın.


11-Cheesecake'inizi fırın tepsisinin içine alın ve tepsinin içerisine de bir su bardağı su dökün.


12-Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 1 saat, kenarları hafif kızarıncaya kadar pişirin.


13-Piştikten sonra soğutun ve dinlenmesi için Arçelik No Frost Buzdolabı'na alın.


14-Karamel sosunu hazırlamak için; toz şeker, su ve taze sıkılmış limon suyunu Arçelik Ankastre Ocak'ta derin bir sos kabına alın.


15-Orta ateşte çok az karıştırarak pişirin ve şekerin karamelize olmasını bekleyin.


16-Rengi dönen şeker karışımına soğuk tereyağı ekleyip tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın.


17-Rengi koyulaşan ve kısık ateşte pişirmeye devam ettiğiniz karamel karışımına son olarak kremayı ekleyip hızlıca karıştırın.


18-2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.


19-Buzdolabından çıkardığınız cheesecake'inizin üzerine karamel sosunu dökün.


20-Taze siyah incirleri de dilimleyip üzerine koyun.


21-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ile hazırladığınız leziz kahve eşliğinde cheesecake'inizi servis edebilirsiniz.


22-Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:19 
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