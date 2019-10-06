KKTC'nin tek alçı taşı mağarası İncirli Mağarası'nın iklimi araştırılıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezi, Fransa Savoy Üniversitesi, Nice Sophia-Antipolis Üniversitesi ve Mağara Meraklıları Derneği ve Geçitkale Belediyesi işbirliği ile mağarada yürütülen bilimsel çalışmalar devam ediyor.



İncirli Mağarası'nın ikliminin araştırılmasına yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarla mağara ortamının özellikleri, mağara canlılarının araştırılması ve korunmasının yanında ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla çevredeki fayların faaliyetleri ile ilgili sinyaller de izlenecek. Mağaranın iklimsel verilerinin kaydedilmesi için ise Bernard Laplaud tarafından 30 dakikada bir kayıt yapan veri toplayıcı dizayn edildi.



"Mağaranın bölgedeki suyun tahliyesinde rol aldığı ile ilgili kuvvetli kanıtlar var"



Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezinden Prof. Dr. Salih Gücel, mağara ortamının özellikleri ve mağara canlılarının araştırılması, korunması çalışmalarına ekip olarak devam edildiğini, bunun yanında mağaranın ve ziyaretçilerin korunması ile ilgili çalışmaların da yürütüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Gücel, çözünme ve birikme olayları neticesinde oluşumu 9-6 milyon yıl öncesine dayanan mağaranın yapısı itibarı ile bölgedeki suyun tahliyesinde rol aldığı ile ilgili kuvvetli kanıtların var olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Gücel, "Dünya üzerinde turizme açılmış yegane alçı taşı mağarası olan İncirli Mağara, alçı taşı (jips) oluşumlu İpsaro Tepesi üzerinde bulunan ve ülkeye gelen turistler tarafından sıkça ziyaret edilen doğal zenginlikleri olan mağaraların en önemlilerinden biridir. Tipik olarak alçı taşından meydana gelen mağara, adını girişindeki incir ağacından alıyor. Duvarlarında karnabahar şeklinde oluşumları olan bu mağara, yıl boyunca 18-19 derece sabit bir sıcaklığa sahip olması nedeniyle kışın sıcak yazın serin hissettiren bir ortama sahiptir" dedi.



"Çınarlı köyü turistik ve tarihi mirası İncirli Mağara gibi bir değere sahip"



Çınarlı köyünün yerli ve yabancı turistlerin yoğunlukla ziyaret ettiği tek turistik ve tarihi mirası İncirli Mağarası gibi bir değere sahip olduğunu belirten Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise, İncirli Mağarası'na gelen ziyaretçiler için çevre düzenlemesi, oturma grubu, kafeterya, tuvaletler, mağaraya girişlerini kolaylaştırmak için ahşap merdivenler yaptıklarını söyledi. Köyün konumu, coğrafyası, temiz havası ve bölgenin tek tarihi mirasının içerisinde barındırdığı en güzel Türk köylerinden biri olduğunu ifade eden Öztaş, Çınarlı halkının sıcakkanlı ve güler yüzlü olduğunu, doğal ve kültürel lezzetleriyle kültürel mirası koruduğunu anlattı.



Mağaracılıkla ilgili bilimsel verileri ortaya çıkaracak



KKTC'nin tek alçı taşı mağarası İncirli Mağarası için Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırma Merkezi ile yürüttükleri ortak çalışmalardan bahseden Öztaş, "Mağara iklimi, mağara ortamının özellikleri, mağara canlıları ile ilgili verileri toplayıp koruyarak, İncirli Mağarası'nın layık olduğu şekilde değer bulması için çalışıyoruz. Ülkemizde mağara canlıları üzerine bilimsel çalışma yok sayılacak kadar azdır. Yakın Doğu Üniversitesinin ülkemizin önemli değerlerinden olan İncirli Mağarası'nın verilerinin ortaya çıkması için yürüttüğü bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilerin sistematik bir şekilde arşivlenmesi çok önemli ve gereklidir. Bu veriler daha sonra yapılacak bilimsel çalışmalar için hem yardımcı olacak hem de daha fazla bilimsel çalışma yapılmasına olanak sağlayacaktır" şeklinde konuştu. - LEFKOŞA