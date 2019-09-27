İncirlik hava üssü'nde 'bylock' gözaltısı
1 saat önce
ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen işçi Abdulcabbar G. (35), polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:40 Kaynak: DHA
ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen işçi Abdulcabbar G. (35), polis tarafından gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. İncirlik
Hava Üssü'nde, pist ve bina onarım işi yapan taşeron firmada çalışan ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen Abdulcabbar G., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdulcabbar G., nöbetçi mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
Komaya giren hamile kadın bebeğiyle birlikte zarar görmeden kurtuldu TSK, Kıran-4 operasyonunu başlattı Darbe girişimi çatı davasında gerekçeli karar karar açıklandı Güvenlik güçlerine teslim olan terörist: HDP'liler PKK'dan para aldı