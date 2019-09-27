Son Dakika Haberleri: İncirlik hava üssü'nde 'bylock' gözaltısı
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İncirlik hava üssü'nde 'bylock' gözaltısı

1 saat önce

ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen işçi Abdulcabbar G. (35), polis tarafından gözaltına alındı.

İncirlik hava üssü'nde 'bylock' gözaltısı, System.String[]

ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen işçi Abdulcabbar G. (35), polis tarafından gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. İncirlik Hava Üssü'nde, pist ve bina onarım işi yapan taşeron firmada çalışan ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen Abdulcabbar G., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdulcabbar G., nöbetçi mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
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