İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Son Dakika
Son Dakika Güncel İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Son Dakika

İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" açıklamasının ardından Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bugün sessizlik hakim.

İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, " İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" açıklamasının ardından Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bugün sessizlik hakim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesiyle ilgili konuşmasında Adana'da ABD'ye ait İncirlik Hava Üssü'nün kapatılmasını gündeme getirmesinin ardından bugün üste sessizliğin hakim olduğu görüldü. Sabah saatlerinde 2 kargo uçağının üsse indiği öğrenilirken, askeri uçak hareketliliği gözlenmedi.


İncirlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:53 Kaynak: DHA
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