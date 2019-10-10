İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:46 Kaynak: AA
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Dün yoğunluk yaşanan İncirlik Üssü'nde, bugün de savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.
Üste, kargo ve tanker uçak hareketliliği de yaşandı.
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