Son Dakika Haberleri: İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor
Son Dakika Güncel İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Dün yoğunluk yaşanan İncirlik Üssü'nde, bugün de savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

Üste, kargo ve tanker uçak hareketliliği de yaşandı.

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor

Barış Pınarı Harekatı, İncirlik, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:46 Kaynak: AA
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