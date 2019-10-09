Son Dakika Haberleri: İncirlik hava üssü'ne 4 savaş uçağı geldi
Son Dakika Güncel İncirlik hava üssü'ne 4 savaş uçağı geldi

İncirlik hava üssü'ne 4 savaş uçağı geldi

47 dakika önce

ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'nde, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından haraketli dakikalar yaşandı.

İncirlik hava üssü'ne 4 savaş uçağı geldi, System.String[]

ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'nde,  'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından haraketli dakikalar yaşandı. İncirlik Üssü'ne harekatın başladığının duyurulmasından bir süre sonra 4 savaş uçağı ile 1 nakliye uçağı iniş yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından gözler, Adana kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'ne bulunan İncirlik Hava Üssü'ne çevrildi.  Haraketlin başladığının duyurulmasından bir süre sonra üssü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 4 savaş uçağı iniş yaptı. Ardından 1 nakliye uçağı da İncirlik'e indi. Uçakların ardından üs yine sessizliğe büründü.


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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:19 Kaynak: DHA
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