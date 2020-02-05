İncirlik Hava Üssü ve Ankara'daki işten çıkarma kararı, İzmir'de protesto edildi - Son Dakika

Türk Harb-İş Sendikası İzmir Şube üyeleri, 39'uncu Hava Üs Kanat Komutanlığının taşeron şirketi Vectrus'un 424'ü Adana'da, 15'i de Ankara'da 439 kişiyi işten çıkartma kararını protesto etti.

Şube Başkanı Selim Ulusoy, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında, işten çıkarmaları protesto ettiklerini söyledi.

Yapılan işçi kıyımını engellemek için böyle bir toplantı düzenlediklerini belirten Ulusoy, "Amerikan şirketi 20 Ocak'ta 439 arkadaşımızın iş sözleşmelerinin 20 Şubat tarihi itibarıyla feshedileceğini söylüyor. Amerikan hükümetinin sözüm ona Suriye, Irak ve Orta Doğu'da operasyonlarını azaltacağı hatta bitireceği bahanesiyle taşeron şirkette çalışan 439 arkadaşımızın işten çıkartılacağı tiyatroyu izlememizi istiyorlar." dedi.

Amerikan Hava Kuvvetlerinin taşeron şirketi Vectrus'un, Amerikan askerlerinin Suriye ve Irak'tan çekileceği bahanesiyle üyelerini işten çıkarmaya çalıştığını aktaran Ulusoy, Amerikan şirketine bağlı çalışan 890 işçinin tamamının işten çıkarılması ile birinin çıkarılması arasında bir fark olmadığını vurguladı.

Ulusoy, sendika olarak üyelerin iradesi dışında hangi yolla olursa olsun işten çıkarılmaları kabul etmeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, 50 yıldır oynanan bu tiyatroyu yazanların asıl amacının 'her toplu sözleşme öncesinde toplu iş sözleşmesinde işçilerin haklarını geriye götürmek, işten çıkartmayacağız başka bir şey istemeyin' mesajının olduğunu biliyoruz. Yani akılları sıra 'ölümü gösterip, sıtmaya razı etmeye' çalışıyorlar. Sırf bu saçma tiyatronuz yüzünden 2011 yılında elinden ekmeği alınan bir işçi tarafından Adana Şube Başkanımız Hüseyin Ulukan'ı kurban verdiğimizi hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Buradan bir kez daha ifade ediyorum, bizim ve işten çıkarılması planlanan 439 üyemizin tek derdi ve mücadelesi sadece ve sadece evine ekmek götürme mücadelesi, emek mücadelesidir."

İncirlik Üssü'nün Amerika tarafından kullanımına karar verenin devlet ve hükümet olduğuna değinen Ulusoy, "Bu üssü kapatacak veya faaliyetlerini sınırlayacak olan da yine devletimiz, yani hükümetimizdir. Biz devletimizin vereceği İncirlik Üssü'nün Amerikan silahlı kuvvetlerine kapatılması dahil her türlü kararın sonuçlarını sonuna kadar kabul etmeye hazırız. Çünkü bu kararı verecek olan devletimiz, daha önce birçok örnekte olduğu gibi vicdanı ön planda tutacak, bu işçileri ekmeksiz bırakmayacak, bu işçilerin şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışmasının önünü açacaktır." ifadesini kullandı.

Ulusoy, Vectrus şirketinin "ben yaptım oldu" mantığı ile hareket etmesini kabul etmediklerini yineledi. Ulusoy, şirketin işçi kıyımına karşı 25 bin üye, temsilci ve Türk-İş'e bağlı sendikaların 1 milyon üyesiyle karşı durduklarını, işverenin toplu işten çıkarma uygulamasını kınadıklarını dile getirdi.

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri Harb-İş İzmir Şube binasına "Hak ve Adalet İçin İncirlikte İşçi Kıyımına Hayır" pankartı astı.