Suriye 'de terör örgütü PKK/ YPG 'nin kontrolünde bulunan, binlerce insanın göçe zorlandığı Tel Rıfat ve Münbiç 'e yönelik muhtemel harekata yönelik TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor.

Adana 'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde konuşlandırılmış olan İspanyol Patriot füze savunma sistemi, muhtemel füze ve uçak tehditlerine karşı aktif olarak hazır bekliyor.

Kaynak: İHA

İncirlik, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İncirlik'te konuşlu Patriotlar muhtemel tehditlere karşı hazır bekliyor - Son Dakika

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