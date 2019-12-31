İncirlik'teki 50 nükleer başlık İtalya'ya mı taşınacak? - Son Dakika
Son Dakika Dünya İncirlik'teki 50 nükleer başlık İtalya'ya mı taşınacak? - Son Dakika Dünya

İncirlik'teki 50 nükleer başlık İtalya'ya mı taşınacak?

6 saat önce

Yeşiller hareketinin İtalya temsilcisi Angelo Bonelli, ABD'li eski bir komutanın Türkiye'de bulunduğunu iddia ettiği 50 nükleer başlığın İtalya'ya taşınması önerisinin hükümet tarafından Parlamento'da açıklanmasını istedi.

İncirlik'teki 50 nükleer başlık İtalya'ya mı taşınacak?, System.String[]

İtalya'da Yeşiller Partisi hükümetten Türkiye'deki İncirlik NATO üssünden İtalya'ya taşınacağı iddia edilen 50 nükleer başlık hakkında mecliste açıklama yapmasını talep etti.


Yeşiller hareketinin İtalya temsilcisi Angelo Bonelli, ABD'li eski bir komutanın Türkiye'de bulunduğunu iddia ettiği 50 nükleer başlığın İtalya'ya taşınması önerisinin hükümet tarafından Parlamento'da açıklanmasını istedi.

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İncirlik, Türkiye, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:20 
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