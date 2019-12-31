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İncirlik'teki 50 nükleer başlık İtalya'ya mı taşınacak?
6 saat önce
Yeşiller hareketinin İtalya temsilcisi Angelo Bonelli, ABD'li eski bir komutanın Türkiye'de bulunduğunu iddia ettiği 50 nükleer başlığın İtalya'ya taşınması önerisinin hükümet tarafından Parlamento'da açıklanmasını istedi.
İtalya'da Yeşiller Partisi hükümetten Türkiye'deki İncirlik NATO üssünden İtalya'ya taşınacağı iddia edilen 50 nükleer başlık hakkında mecliste açıklama yapmasını talep etti.
Yeşiller hareketinin İtalya temsilcisi Angelo Bonelli, ABD'li eski bir komutanın Türkiye'de bulunduğunu iddia ettiği 50 nükleer başlığın İtalya'ya taşınması önerisinin hükümet tarafından Parlamento'da açıklanmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:20
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