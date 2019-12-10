İncirliova Belediye Başkanı Kaya:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, kendisine yönelik eleştirilerde bulunurken kullandığı "toplumun bir kesimlerini rahatsız eden" ifadeler nedeniyle MHP'de görevden alınan Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ı alkışlayanların istifa etmesini istedi.

Aytekin Kaya, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Burak Pehlivan'ı kullandığı ifadeler nedeniyle kınadığını kaydetti.

Pehlivan'ın görevden alınmasının yeterli bulmadığını belirten Kaya, "O günkü toplantıda Burak Pehlivan'ın yanında oturan ve o çirkin sözleri alkışlayan MHP İncirliova İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu ve diğer kişiler de gereğini yapmalı, istifa etmelidir. Çünkü bu kişiler Burak Pehlivan'ın sözlerini alkışladıklarına göre onunla aynı düşünceye sahiptirler." dedi.

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı da Pehlivan'a tepki göstererek, "Sosyal medyadan asker eşlerinden özür dilemişsin. Ancak sen de biliyorsun ki bazı şeylerin özrü olmaz. İYİ Parti'nin belediye başkanına hiç kimse ayar vermeye kalkamaz." ifadelerini kullandı.