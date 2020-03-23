İncirliova Belediyesi bankları söktü - Son Dakika
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İncirliova Belediyesi bankları söktü

6 saat önce

AYDIN'ın İncirliova Belediyesi, sokağa çıkma yasağını dinlemeyen 65 yaş ve üstü insanların oturmaması için bankları söktü.

İncirliova Belediyesi bankları söktü, System.String[]

AYDIN'ın İncirliova Belediyesi, sokağa çıkma yasağını dinlemeyen 65 yaş ve üstü insanların oturmaması için bankları söktü.

İncirliova Belediye ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağını dinlemeyen 65 yaş ve üstü insanları durduramayınca bankları sökmek zorunda kaldı. Ekipler, Cumhuriyet Meydanı, Sevgi Yolu ve Yahya Ümit Orbay Meydanı gibi ilçenin en işlek alanlarındaki bankları kaldırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Koronavirüs tehdidi dolayısıyla vatandaşlarımıza sürekli evde kalın çağrısı yapmamıza rağmen uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlarımız yine sokağa çıkıyor. Biz de önlemler kapsamında ilçemizde yoğun olarak kullanılan alanlardaki bankları kaldırıyoruz. İnsanlar sürekli bizi arayıp, yasağı dinlemeyenleri, sokağa çıkanları şikayet ediyor. Belediye olarak bankları toplamak bizim de hoşumuza gitmiyor, çaresiz kaldık. Bankları kaldırmaktaki amacımız tehlikenin büyüklüğünü göstermek, dikkat çekmek ve halkımıza sorumluluklarını hatırlatmaktır. Duyarlı olmazsak sadece kendimize değil, sevdiklerimize ve çevremizdeki insanlara da zarar vermiş oluruz. Hiç kimsenin sorumsuzca davranmaya hakkı yok. Bu dünya çapında bir salgın lütfen duyarlı olalım, evde kalalım. Özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımız kesinlikle evde kalsınlar. Biz İncirliova Belediyesi olarak onları asla mağdur etmeyeceğiz. İhtiyaçları olduğunda bize ulaşsınlar, görevli personelimiz yardımcı olacaktır" dedi.


Cumhuriyet Meydanı, Koronavirüs, İncirliova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:12 Kaynak: DHA

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