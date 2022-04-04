İncirliova Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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İncirliova Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

04.04.2022 15:20
İncirliova Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

İncirliova Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 228 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İncirliova Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 228 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, belediye önünde düzenlenen törende, bir süredir devam eden görüşmelerin tamamlandığını ifade etti.

En düşük işçi maaşının 5 bin 250 lira olacağını vurgulayan Kaya, "Emeğinizin, alın terinizin karşılığı olan bu parayı Rabbim sağlıkla yemeyi nasip etsin." dedi.

Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman da belediyenin ekonomik durumu göz önünde bulundurarak her iki tarafı da memnun edecek bir sözleşmeyi imzaladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Yaman, Kaya'ya teşekkür plaketi verdi.

228 personeli ilgilendiren sözleşmenin imzalanmasının ardından işçiler belediye önünde halay çekti.

Törene, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, CHP İl Başkan Yardımcısı Kaan Erçetin, CHP İncirliova İlçe Başkanı Hasbi Akman ile diğer ilgililer katıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye İş Sendikası, İncirliova, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İncirliova Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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