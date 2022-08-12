Aşure hayrını geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, "Hayrımız, aramızdan ayrılan değerli büyüklerimizin ruhuna da değsin, Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara da Allah sağlık versin, sağlıklı günlerimiz olsun." dedi.

Kaynak: AA

Aytekin Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İncirliova'da vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika

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