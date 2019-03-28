Son Dakika Haberleri: İncirliova'da 10 Adrese Uyuşturucu Baskını

İncirliova'da 10 Adrese Uyuşturucu Baskını

53 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın İncirliova ilçesinde, polis ekiplerinin 10 adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İncirliova'da 10 Adrese Uyuşturucu Baskını, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın İncirliova ilçesinde, polis ekiplerinin 10 adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik olarak yaptıkları çalışmalarda Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde ve diğer birimlerin de katılımıyla İncirliova ilçesinde 10 ayrı ikamette eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 225 gram esrar maddesi, 81,50 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1,35 gram metamfetamin maddesi,

2 adet pompalı tüfek, 6 adet dolu tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1350 TL para ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:25 Kaynak: İHA

Aydın, İncirliova, 3. Sayfa
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