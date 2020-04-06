İncirliova'da 1482 vatandaş maaşını evde aldı - Son Dakika

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İncirliova'da 1482 vatandaş maaşını evde aldı
6 saat önce
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal yardım, engelli ve yaşlılar olmak üzere 3 günde 1482 vatandaşın maaşları evde teslim edildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal yardım, engelli ve yaşlılar olmak üzere 3 günde 1482 vatandaşın maaşları evde teslim edildi.
İncirliova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet, Jandarma ve PTT görevlilerimiz, Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere her Mahallede vatandaşlarımıza Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ödemeleri ile Yaşlı ve Engelli maaşlarını teslim ettiler. 3 günde 1482 vatandaşımıza ödemelerini evlerine ulaştırdık. Gayretle vatandaşlarımıza her koşulda yardımcı olan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:17 Kaynak: İHA
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