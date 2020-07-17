İncirliova'da 30 yetim ve öksüz çocuk bisikletlerine kavuştu - Son Dakika

İncirliova'da 30 yetim ve öksüz çocuk bisikletlerine kavuştu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde yürütülen 'Yetim ve Öksüz Çocuklarımız, Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında 30 çocuğa bisikletleri teslim edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde yürütülen 'Yetim ve Öksüz Çocuklarımız, Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında 30 çocuğa bisikletleri teslim edildi.

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İncirliova'da "Yetim ve Öksüz Çocuklarımız Yalnız Değilsiniz Projesi" kapsamında 30 özel çocuğa bisikletleri dağıtılmaya başlandı. İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilkay Çetinkaya ile birlikte Acarlar Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden çocukları Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti. Sohbet sonrası Kaymakam Sürücü çocuklara bisikletlerini teslim etti.


Kaymakam Sürücü, çocukların hayatlarına pozitif katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Yetim ve öksüz çocuklarımız Allah'ın bizlere birer emanetidir. Kaymakamlığımız olarak projede ortaya çıkan sonuçtan, çocuklarımızın yaşadığı mutluluğu, huzuru görmekten ve onların hayatlarına pozitif katkıda bulunmuş olmaktan mutluyuz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. 2016 yılından beri Kaymakamlığımız öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından uygulana gelen projemizle devletimiz ve kaymakamlığımız olarak kıymetli evlatlarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu. - AYDIN

Cumhuriyet Mahallesi, Kaymakamlık, İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İncirliova'da 30 yetim ve öksüz çocuk bisikletlerine kavuştu - Son Dakika
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