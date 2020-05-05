İncirliova'da 5 projenin startı verildi - Son Dakika

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, maliyeti yaklaşık 17 milyon lira değerinde olan 5 projenin yapımına fiilen başladıklarını bildirdi.

Kaya, düzenlediği basın toplantısında, 1 yıllık süreçte, mali disiplini sağladıklarını ve borçların ödeme planlarını yaptıklarını belirtti.

Planlama ve imkanları doğrultusunda borçları ödediklerini ifade eden Kaya, yüzme havuzu, rekreasyon alanı, 12 yerel tarım ürünleri satış merkezi, yürüyüş yolu ve kreş projelerinin ilçede hayata geçeceğini bildirdi.

Kaya, projelerin teknik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, eski hal alanına 12 yerel tarım ürünleri satış dükkanları yapılacağını, burada incir, zeytin, deve sucuğu gibi yerel tarım ürünlerinin satışının yapılacağını sözlerine ekledi.

Aytekin Kaya, maliyeti yaklaşık 17 milyon lira olan 5 projenin yapımına da fiilen başladıklarını kaydetti.