İncirliova'da 59 Ayda 11,5 Milyon Yatırım

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale görev süresi içerisinde yapılan yol yapım çalışmalarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale görev süresi içerisinde yapılan yol yapım çalışmalarına ilişkin bir açıklamada bulundu. Kale; "59 ayda yaklaşık 11 milyon 500 bin TL maliyetle 320 bin metrekare yol yapım, bakım, onarım, kaldırım ve parke taşı döşeme işini gerçekleştirdik" dedi.



Görev süresi içerisinde imkanları dahilinde ilçe genelindeki tüm mahallelere eşit bir şekilde hizmet götürme gayretinde olduklarına vurguda bulunan Başkan Kale; Siz değerli vatandaşlarımızın destek ve teveccühleriyle 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İncirliova Belediye Başkanlığı görevine layık görüldüm. Daha önce ilçe merkezinde sadece 6 mahallemize hizmet veren İncirliova Belediyemiz, 2014 yılında çıkartılan ve yürürlüğe giren Büyükşehir/Bütünşehir Yasası ile ilçe merkezi 6 mahalle, Acarlar ve köy tüzel kişiliği ortadan kalkan yerleşim birimlerimizin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Mahalle muhtarlarımız ile yaptığımız istişarelerin yanı sıra sizlerden gelen talepleri de dikkate alarak 59 aylık görev süremiz içerisinde İncirliova'mız geneline yaklaşık 11 milyon 500 bin TL maliyetle 320 bin metrekare yol yapım, bakım, onarım, kaldırım ve modernizasyon çalışmasını tamamladık. Ayrıca, ilçemiz genelindeki okul, cami, Kur'an Kursu, sağlık ocağı, mescit bahçeleri ile mezarlıklarımızın iç kısımlarında ihtiyaç duyulan alanlarda da parke taşı döşeme işleri belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapmış olduğumuz tüm bu hizmetler siz değerli vatandaşlarımıza ve İncirliova'mıza hayırlı olsun" dedi.



İlçeye bağlı Acarlar Mahallesinde vatandaşların yaşadığı yol sorunlarına da değinen Başkan Kale; "Acarlar Mahallemizde yaşanılan yol sorunları maalesef bizden kaynaklanan bir durum değildir. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Acarlar'da alt yapı çalışmalarını başlatmadan önce İncirliova Belediyesi zaten mahallemizde yol yapım hizmetlerini gerçekleştiriyordu. Alt yapı çalışmaları öncesi Acarlar Mahallemizde 24 bin metrekare parke taşı döşeme işini de tamamlamıştık. Evet, ilçe genelindeki 12 metre ve altı yollar bizim sorumluluğumuzdadır. Ancak, ASKİ bizim ve bizden önceki dönemlerde yapılmış tüm yolları alt yapı çalışmaları nedeniyle bozmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla bu yolların yeniden yapılması için yasal olarak tek sorumlu ASKİ'dir. Bu konuda Acarlar'daki vatandaşlarımız zaten yeterince mağdur olmuştur. Bu nedenle ASKİ biz bu yolları yapmayacağız derse biz de üzerimize düşen yaparız" dedi. - AYDIN

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